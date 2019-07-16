2019-07-16T12:09:13+03:00
Происшествия

Чтобы добыть денег на водку, калининградец избил и ограбил своего знакомого

Инцидент произошел на остановке общественного транспорта в Гурьевске, нападавший задержан
Игорь ОРЕХОВ
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Видимо, окончательно потеряв надежду уговорить своего знакомого «сообразить на двоих», 35-летний мужчина несколькими ударами поверг его наземь, а потом отобрал больше 5 тысяч рублей. Когда грабитель скрылся, потерпевший поднялся и отправился в полицию. Дело было на остановке общественного транспорта на улице Крайней в Гурьевске.

Сотрудники уголовного розыска довольно быстро установили местонахождение злоумышленника и задержали его. Мужик запираться не стал, признавшись, что добычу успел пропить, реализовав-таки свою заветную цель.

Сколь жестокая, столь и глупая выходка может обернуться для калининградца пребыванием за решеткой сроком до 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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