Подробности гибели 6-летнего мальчика в Советске: ребенка специально бросили в воду

СЕГОДНЯ 12:33 2019-07-16T12:33:04+03:00

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В региональном Следственном управлении СКР сообщили о новых подробностях в деле о гибели 12 июня этого года 6-летнего ребенка на пляже в Советске. Оказывается, мальчика фактически утопили!

Напомним, малыш и его родители отдыхали на берегу реки Неман. В какой-то момент взрослые упустили сына из вида и найти уже не смогли, обратившись за помощью в полицию. На следующий день тело ребенка с признаками утопления было обнаружено ниже по течению реки.

- По версии следствия, в тот день неустановленное лицо, не убедившись, что ребенок не умеет плавать и не способен самостоятельно выбраться из водоема, внесло его в воду на глубину выше роста мальчика, и бросило в сторону от берега, - рассказала и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления СКР по Калининградской области Ольга Анисимова. - Ребенок самостоятельно выплыть не смог и утонул. Таким образом, смерть ребенка наступила в результате неосторожных действий неустановленного лица. Возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Причинении смерти по неосторожности». Допрашиваются свидетели, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU