2019-07-16T13:05:28+03:00
Общество

Покусанный пчелами калининградец отсудил компенсацию морального вреда

Не соблюдавшего установленные нормативы пасечника суд обязал выплатить соседу 15 тысяч рублей
Игорь ОРЕХОВ
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В сентябре прошлого года житель города Мамоново, не разгибая спины, трудился на своем огороде, когда вдруг почувствовал острую боль. Оказалось, в мужчину впились сразу несколько пчел. Дело в том, что сосед горожанина держал на своем участке пасеку из 7 ульев. Ситуация осложнилась тем, что у пострадавшего развилась аллергическая реакция, пришлось обращаться в поликлинику и проходить курс лечения. Когда покусанный почувствовал себя лучше, он решил стребовать с соседа компенсацию морального вреда. И обратился в суд.

- В результата разбирательства было установлено, что расстояние от ульев с пчелами ответчика до границы земельного участка истца - около полутора метров, что не соответствует нормативу, - прокомментировали в пресс-службе Багратионовского районного суда. - При этом ульи не были, как это положено, отделены от соседнего земельного участка глухим забором (или густым кустарником, или строением) высотой не менее двух метров. Территория имела ограждение только из сетки, да и то не по всему периметру.

В результате пасечника обязали выплатить жертве его насекомых 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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