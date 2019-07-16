2019-07-16T13:19:31+03:00
Происшествия

Калининградец разломал мебель в квартире бывшей жены

Кроме того, мужчина повредил установленную в помещении охранную сигнализацию
Игорь ОРЕХОВ
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В полицию Калининграда обратилась очередная жертва бывшего мужа. К счастью для горожанки, ее потери ограничились мебельным гарнитуром и охранной сигнализацией.

Разгром произошел в квартире одного из домов на проспекте Победы. Отставленный супруг сначала расколотил мебель, стараясь, чтобы обломки были как можно меньше, а затем хватил по блоку управления установленной в помещении «сигналки». Общая сумма ущерба составила почти 38 тысяч рублей.

В отношении 55-летнего калининградца возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Самоуправство». Что означает в перспективе арест сроком до полугода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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