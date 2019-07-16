2019-07-16T14:52:13+03:00
Звезды

На конкурсе в Крыму студентка из Калининграда выиграла 700 тысяч рублей

Мария Погодаева представила творческий проект "Союз молодого искусства"
Кирилл Алексеев
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Мария Погодаева (слева) выиграла грант в размере 700 тысяч рублей.Мария Погодаева (слева) выиграла грант в размере 700 тысяч рублей.Фото: Правительство Калининградской области
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Студентка БФУ имени Канта Мария Погодаева стала одним из победителей форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0», который проводится в Крыму.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, на конкурсе девушка представила творческий проект «Союз молодого искусства», который направлен на выявление и развитие молодых талантов региона, и выиграла грант в размере 700 тысяч рублей.

- «Союз молодого искусства» – это помощь молодым художникам и деятелям искусства в самореализации. Для них будут организованы пленэры, лекции о продвижении личного бренда, консультации по наиболее сложным вопросам, например, как получить мастерскую и как сделать персональную выставку, – рассказала победительница.

По проекту планируется проведение фестиваля искусств, который объединит выставку-конкурс по четырем номинациям (графика, живопись, фотография, контемпорари-арт), мастер-классы для гостей, фотовыставку, просмотр документального кино, перформансы и интерактивные лекции по истории искусства. Помимо фестиваля планируется создание интернет-портала калининградских молодых художников, который они смогут использовать как онлайн-портфолио.

ИСТОЧНИК KP.RU

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