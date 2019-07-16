2019-07-16T15:50:09+03:00
Общество

Губернатор раскритиковал ремонт улицы Горького в Калининграде

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Губернатор Антон Алиханов остался недоволен ремонтом улицы Горького. И речь идет не о качестве, а об очередности выполнения работ – их начали со стороны выезда из Калининграда. Об этом Антон Алиханов сказал журналистам во вторник 16 июля.

- Есть сложности и не совсем правильные решения, не всегда от муниципалитетов идущие. Например, организация очередности работ на улице Горького, - сказал глава региона. - Они начали от Окружной. Я лично считаю, что это не совсем правильно.

Антон Алиханов отметил, что следовало начать ремонтировать дорогу в центре Калининграда и уже потом двигаться к окраине.

- В летние месяцы как раз надо было бы знаться центром города для того, чтобы в сентябре, когда дети в школу пойдут, не было огромных пробок и проблем. Но, видимо коллегам технологически, может быть, так удобнее. Но это не удобно людям, - заключил Антон Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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