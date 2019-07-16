2019-07-16T18:32:27+03:00
Звезды

В течение месяца посетители Музея янтаря будут получать памятные сувениры

Кирилл Алексеев
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..Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ
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В честь 40-летнего юбилея калининградский Музей янтаря объявляет специальную акцию.

Как сообщили в пресс-службе музея, с 20 июля по 31 августа каждый выходные в течение лета первые десять посетителей будут получать в кассе памятные сувениры, посвященные единственному в России Музею янтаря.

Музей янтаря открылся в 1979 году, первоначально как филиал областного историко-художественного музея. Экспозиции разместились в историческом здании - башне Дона, над которой в апреле 1945 года было поднято Красное знамя. На сегодняшний день экспозиция музея насчитывает около 19 тысяч единиц хранения

ИСТОЧНИК KP.RU

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