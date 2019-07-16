Объявлен состав жюри фестиваля «Голосящий КиВиН - 2019»

СЕГОДНЯ 18:40 2019-07-16T18:40:11+03:00

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В состав жюри ежегодного фестиваля «Голосящий КиВиН», который пройдет в Светлогорске, вошли семь человек.

Это Семен Слепаков, Сергей Светлаков, Михаил Галустян, Валдис Пельш, Юлий Гусман, Пелагея, Вячеслав Муругов (директор канала СТС). Информация об этом появилась на официальном сайте КВН.

Напомним, «Голосящий КиВиН - 2019» пройдет в «Янтарь холле» города Светлогорск с 19 по 21 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU