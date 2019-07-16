Губернатор рассказал о воровстве в Доме пожарных на Литовском валу

СЕГОДНЯ 18:43 2019-07-16T18:43:03+03:00

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Губернатор Антон Алиханов высказался о тех, кто собирает металлолом и его перерабатывает. От их деятельности на территории Калининградской области не в восторге.

- Погоня за вторсырьем выражается в поджогах полигонов и в воровстве. Например, в Доме пожарных на Литовском валу, несмотря на все заколоченные двери и навешанные замки, асоциальные товарищи просто балки вырезали и вынимали и потом Андрею Толмачеву (глава Корпорации развития Калининградской области) приходилось в спешном порядке все это спасать, - рассказал Антон Алиханов. – То, как ведут себя сборщики лома и его переработчики, радовать не может.

По словам губернатора, в 1990-е годы особенно процветало воровство.

- Сначала флот весь на переплавку пустили, потом с территорий Балтфлота в 90-е много чего воровали. У меня очень специфическое отношение к тем, кто плавит металл, – заключил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU