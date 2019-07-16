Инвесторам на востоке Калининградской области предоставят "суперльготные" кредиты

СЕГОДНЯ 19:52 2019-07-16T19:52:00+03:00

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Правительство Калининградской области разрабатывает проект, который будет стимулировать создание новых предприятий в муниципалитетах на востоке региона. Об этом губернатор Антон Алиханов заявил во время посещения Озерского городского округа.

- Сейчас мы разрабатываем программу под условным названием «Восток», - сказал глава региона. - Есть рабочие версии, которые предполагают кредитование через наш Центр поддержки предпринимательства по суперльготным ставкам компаний, которые будут создавать производство и новые рабочие места на востоке области. На заводе «Балткат» (в Озерском городском округе - Ред.) построен, по сути, первый цех, создается 15 рабочих мест, и еще есть территория для роста. Восточные муниципалитеты как раз и должны развиваться за счет подобных малых и средних предприятий, которые будут обеспечивать занятость местных жителей.

Ранее Антон Алиханов говорил, что помимо льготного кредитования, для привлечения инвесторов на восток области предлагается разработать и другие специальные меры поддержки.

ИСТОЧНИК KP.RU