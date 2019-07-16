2019-07-16T19:52:00+03:00
Экономика

Инвесторам на востоке Калининградской области предоставят "суперльготные" кредиты

Кирилл Алексеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Правительство Калининградской области разрабатывает проект, который будет стимулировать создание новых предприятий в муниципалитетах на востоке региона. Об этом губернатор Антон Алиханов заявил во время посещения Озерского городского округа.

- Сейчас мы разрабатываем программу под условным названием «Восток», - сказал глава региона. - Есть рабочие версии, которые предполагают кредитование через наш Центр поддержки предпринимательства по суперльготным ставкам компаний, которые будут создавать производство и новые рабочие места на востоке области. На заводе «Балткат» (в Озерском городском округе - Ред.) построен, по сути, первый цех, создается 15 рабочих мест, и еще есть территория для роста. Восточные муниципалитеты как раз и должны развиваться за счет подобных малых и средних предприятий, которые будут обеспечивать занятость местных жителей.

Ранее Антон Алиханов говорил, что помимо льготного кредитования, для привлечения инвесторов на восток области предлагается разработать и другие специальные меры поддержки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Советске рецидивист похитил две детские коляски
Губернатор рассказал о воровстве в Доме пожарных на Литовском валу
Объявлен состав жюри фестиваля «Голосящий КиВиН - 2019»
В течение месяца посетители Музея янтаря будут получать памятные сувениры
Губернатор раскритиковал ремонт улицы Горького в Калининграде
На конкурсе в Крыму студентка из Калининграда выиграла 700 тысяч рублей
Калининградец разломал мебель в квартире бывшей жены
Покусанный пчелами калининградец отсудил компенсацию морального вреда
Подробности гибели 6-летнего мальчика в Советске: ребенка специально бросили в воду
Чтобы добыть денег на водку, калининградец избил и ограбил своего знакомого
Посетитель калининградского магазина присвоил деньги, выпавшие из пакета другого покупателя
Калининградец пытался обворовать столовую
Под Калининградом «Мерседес» сбил 15-летнего пешехода
Под Калининградом задержан серийный вор-домушник
В Калининграде работник автомойки угнал и разбил машину клиента
В Калининграде проверят уличные сирены
В Озерском районе сгорел внедорожник УАЗ
Калининградка похвасталась перед подругой золотым кольцом и лишилась его
В Приморске начался ремонт ж/д переезда
Парусник «Крузенштерн» принял более 5,5 тысяч человек в субботу
В Калининграде полицейские изъяли безакцизных сигарет на миллион рублей
На калининградских дорогах с начала года сбили уже 20 велосипедистов
Калининградец жестоко избил ногами автомобиль соперника в любви
Убившего человека бетонной плитой гендиректора фирмы ограничили в свободе
Пассажиропоток аэропорта «Храброво» увеличился на 14 процентов