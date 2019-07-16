2019-07-16T19:59:18+03:00
Происшествия

В Советске рецидивист похитил две детские коляски

Кирилл Алексеев
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В полицию Советска обратилась местная жительница, которая сообщила, что у нее из кладовки похитили две детские коляски.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, вора удалось определить участковым уполномоченным. Они провели поквартирный обход, установили приметы подозреваемого.

- Выяснилось, что к хищению причастен ранее судимый местный житель, - сообщили в пресс-службе. - Злоумышленник в дневное время выкатил из подъезда две коляски, после чего продал их. Деньги мужчина потратил на алкогольную продукцию.

Вора задержали, возбудили уголовное дело, теперь он может оправиться в колонию на 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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