В дни проведения фестиваля «Голосящий КиВиН-2019» назначат дополнительный поезд из Светлогорска

СЕГОДНЯ 10:15 2019-07-17T10:15:33+03:00

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Калининградская железная дорога назначит дополнительный поезд в светлогорском направлении в период проведения фестиваля «Голосящий КиВиН-2019». Обещают, что все зрители игры смогут уехать вечером домой в Калининград.

Как сообщает пресс-служба КЖД, 19, 20 и 21 июля дополнительный вечерний поезд из Калининграда отправится с Южного вокзала в 20:35, проследует со всеми остановками, прибудет на станцию Светлогорск 2 в 21:35.

В обратном направлении, в Калининград, поезд будет отправляться со станции Светлогорск 2 в 23:00, также следовать со всеми остановками по маршруту. Время прибытия на Северный вокзал – 23:51, на Южный вокзал – 23:59.

ИСТОЧНИК KP.RU