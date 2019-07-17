«Крузенштерн» готовится к походу в немецкий Росток
.Фото: пресс-служба БГА РФ
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Калининградский барк «Крузенштерн» готовится к очередному, третьему в этом году, рейсу – на этот раз учебное судно отправится в Германию. Как сообщает пресс-служба БГАРФ, на барк заселяются курсанты для прохождения плавательной практики (всего 117 человек).
Выход барка из Калининграда запланирован на 19 июля. Судно проследует к Килю, далее – в Росток. Возвращение в родной Калининград намечено на 20 августа.
В третьем рейсе на борту «Крузенштерна» плавательную практику пройдут курсанты разных морских специальностей. В их числе судоводители, судомеханики, радисты и электромеханики.
ИСТОЧНИК KP.RU