В Калининграде 12 улиц до вечера остались без света
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В Калининграде в среду 17 июля в системе энергоснабжения Ленинградского и Центрального районов предусмотрены плановые отключения. Как сообщает пресс-служба администрации Калининграда, до 18:00 не будет электричества по адресам:
ул. Севастьянова 3-5, 6-14, 15-33
ул. Университетская 2в-г, 13(детсад №87)
пр-т Ленинский 39а-45а
ул. Соммера 6-30,
ул. Менделеева 7-21, 10-32, 13(школа №19)
Тенистая аллея 2-22
ул. В. Дубинина 1-11, 2,а,6
ул. Энгельса 61, 65, 69
Яблоневая аллея 29, 42-50.
До 20:00 свет будет отключен на Советском проспекте 20-34, ул. Мусоргского 20-22, ул. Уральской 1а.
ИСТОЧНИК KP.RU