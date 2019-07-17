В Калининграде 12 улиц до вечера остались без света

СЕГОДНЯ 10:51 2019-07-17T10:51:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде в среду 17 июля в системе энергоснабжения Ленинградского и Центрального районов предусмотрены плановые отключения. Как сообщает пресс-служба администрации Калининграда, до 18:00 не будет электричества по адресам:

ул. Севастьянова 3-5, 6-14, 15-33

ул. Университетская 2в-г, 13(детсад №87)

пр-т Ленинский 39а-45а

ул. Соммера 6-30,

ул. Менделеева 7-21, 10-32, 13(школа №19)

Тенистая аллея 2-22

ул. В. Дубинина 1-11, 2,а,6

ул. Энгельса 61, 65, 69

Яблоневая аллея 29, 42-50.

До 20:00 свет будет отключен на Советском проспекте 20-34, ул. Мусоргского 20-22, ул. Уральской 1а.

ИСТОЧНИК KP.RU