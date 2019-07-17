2019-07-17T11:27:46+03:00
Происшествия

Калининградец пытался провезти через границу рекордную контрабанду сигарет

У задержанного польскими таможенниками мужчины изъяли почти семь с половиной тысяч сигаретных пачек
Иван МАРКОВ
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Момент изъятия рекордной контрабандыМомент изъятия рекордной контрабандыФото: Польский культурный центр
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На польско-российском пограничном переходе в Гжехотках обнаружена рекордная контрабанда сигарет. Об этом со ссылкой на сотрудников таможни сообщает сайт польского культурного центра в Калининграде. По словам таможенников, задержанный россиянин спрятал в своем автомобиле сигареты, на сумму около 70 тысяч злотых.

- Житель Калининграда приехал на границу на Мерседесе МЛ, - говорится в сообщении. - Сотрудники таможни направили транспортное средство к зданию детального контроля. Там использовали служебного пса, который показал, что в машине могут быть скрытые сигареты. Чтобы определить, где находятся тайники, автомобиль подвергся рентгеновскому сканированию. Оказалось, что кроме колес и дверей автомобиля, контрабанда... повсюду.

Над изъятием 7 400 пачек сигарет трое таможенников работало более четырех часов. Это крупнейшая контрабанда обнаружена на этом пограничном переходе с момента его открытия в 2010 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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