2019-07-17T11:32:59+03:00
Происшествия

Калининградец трижды обворовал бывшую жену

Добычей экс-супруга поочередно стали два мобильных телефона и золотые часы
Игорь ОРЕХОВ
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В ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда обратилась жительница города, которая сообщила о целой серии краж из ее квартиры на улице Черняховского. Сотрудники угрозыска установили личность вора – им оказался бывший супруг потерпевшей.

- По предварительным данным, 9 июля нигде не работающий 29-летний мужчина похитил мобильный телефон стоимостью 30 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

На допросе преступник сознался, что такой трюк он проделывает уже не впервые. Во время предыдущих визитов в жилище экс-жены (это было в первой половине месяца) ему удалось разжиться еще одним мобильником и золотыми часами. Все это он потом продал.

Все три эпизода объединили в одно уголовное дело. Если для обвиняемого все пойдет по худшему сценарию, о походах в гости к своей бывшей ему придется забыть на 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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