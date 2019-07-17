Калининградец трижды обворовал бывшую жену
В ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда обратилась жительница города, которая сообщила о целой серии краж из ее квартиры на улице Черняховского. Сотрудники угрозыска установили личность вора – им оказался бывший супруг потерпевшей.
- По предварительным данным, 9 июля нигде не работающий 29-летний мужчина похитил мобильный телефон стоимостью 30 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
На допросе преступник сознался, что такой трюк он проделывает уже не впервые. Во время предыдущих визитов в жилище экс-жены (это было в первой половине месяца) ему удалось разжиться еще одним мобильником и золотыми часами. Все это он потом продал.
Все три эпизода объединили в одно уголовное дело. Если для обвиняемого все пойдет по худшему сценарию, о походах в гости к своей бывшей ему придется забыть на 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU