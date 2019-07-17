Под Калининградом столкнулись автобус и три легковые машины

СЕГОДНЯ 11:46 2019-07-17T11:49:58+03:00

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Во вторник, 16 июля в Гурьевском районе водитель пассажирского автобуса «Мерседес» собрал на 16-м километре Северного обхода в ДТП сразу четыре машины, включая свою.

Все произошло около девяти часов вечера, когда 39-летний шофер не отреагировать на затормозившую впереди «Тойоту», которой управляла 31-летняя автоледи. Получившая неожиданное ускорение легковушка легко догнала впередиидущий «Хундай» - за его рулем также была дама 46 лет. Ситуация повторилась в точности: «Хундай» врезался в следовавший перед ним «Ниссан». И надо же - с 41-летней женщиной в водительском кресле!

Дамское сообщество, обступившее виновника инцидента, бурно негодовало. Еще и потому, что водительница «Тойоты» и 10-летний мальчик, находившийся в салоне машины, получили телесные повреждения. Обстоятельства и причины происшествия выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU