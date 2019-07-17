Калининградца избил и ограбил преступник-дебютант

СЕГОДНЯ 11:59 2019-07-17T11:59:54+03:00

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Памятник советско-польской дружбы, что на проспекте Калинина в Калининграде, минувшей ночью стал свидетелем совсем недружественных действий молодого мужчины в отношении одинокого прохожего. Злоумышленник несколько раз ударил свою жертву по лицу, после чего снял с руки у 47-летнего горожанина часы и вытряхнул из его карманов 5 тысяч рублей наличными купюрами.

Сотрудники угрозыска, подробно опросив потерпевшего и выяснив приметы нападавшего, составили ориентировку и организованы интенсивные поиски. Они довольно быстро принесли результат: оказалось, грабеж совершил 32-летний калининградец. Причем это был его дебют на уголовной ниве – зато сразу по статье, которая вполне может обернуться для новичка 7 годами в «зоне».

Кстати, ни похищенных денег, ни часов при задержанном не нашли – он успел распорядиться добычей даже быстрее, чем его поймали.

ИСТОЧНИК KP.RU