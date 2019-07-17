2019-07-17T12:03:25+03:00
Общество

Ветераны Балтфлота приводят в порядок стелу в Мамоново, стоящую у бывшего входа в военную часть

Местный краеведческий музей пообещал предоставить им для оформления стелы якорную мину
Иван МАРКОВ
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Стела у въезда в бывшую военную частьСтела у въезда в бывшую военную частьФото: предоставлено Константином Косенковым
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В Мамоново все больше жителей подключается к самостоятельным работам по благоустройству. На этот раз, как сообщают сотрудники местного краеведческого музея, бывшие военнослужащие военной части № 90183 (в народе она называлась «Школой оружия») при финансовой поддержке Союза ветеранов Балтийского флота решили привести в порядок стелу, в свое время, украшавшую въезд на территорию части.

- Ветераны этой военной части решили отштукатурить и покрасить стелу, - рассказывает сотрудник музея Константин Косенков. – К этому они и своих детей привлекли. Сейчас работа еще в процессе. Мы, в свою очередь, передадим для оформления стелы якорную мину.

Косенков добавил, что многие жители уже устали жить в разрухе, поэтому все чаще проявляют инициативу и занимаются благоустройством без помощи местных властей. Ранее, например, сообщалось, как один из жителей Мамоново самостоятельно прочистил ливневой колодец на своей улице, другой – очистил участок булыжной мостовой. Также не так давно музейщики потребовали вернуть назад демонтированную дорожниками довоенную ливневую решетку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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