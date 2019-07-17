Калининградские гребцы завоевали золото и серебро финала Спартакиады учащихся России

СЕГОДНЯ 13:17 2019-07-17T13:17:07+03:00

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Казань приняла решающий этап летней национальной спартакиады учащихся среди гребцов академического стиля. Выступило больше 400 спортсменов не старше 19 лет из 22 регионов России.

В активе сборной Калининградской области одна индивидуальная медаль и комплект наград за успех в соревновании парных лодок-четверок.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, максимального результата добился бронзовый призер юниорского первенства Европы 2019 года Александр Ковальский. На дистанции 1500 метров в финальном заезде калининградец опередил представителей Нижегородской области и Санкт-Петербурга.

Вторыми к финишу на аналогичные 1,5 километра пришли калининградцы Михаил Фефелов, Леонид Харитонов, Влад Ратушнюк и Роман Лысенко. Ребята уступили победителям из Ростовской области.

IX летняя Спартакиада учащихся России проводится в девятый раз и каждые два года собирает представителей всей страны по различным видам спорта.

В соревнования 2019 года включены 42 направления, абсолютное большинство из которых входят в программу летних Олимпийских игр.

ИСТОЧНИК KP.RU