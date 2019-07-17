2019-07-17T13:17:16+03:00
Происшествия

Под Калининградом «Тойота» сбила дворника

Пострадавшая в результате ДТП в Балтийске женщина доставлена в больницу
Игорь ОРЕХОВ
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В полиции считают, что причиной ДТП стало превышение скорости.В полиции считают, что причиной ДТП стало превышение скорости.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Сегодня, 17 июля в седьмом часу утра в Балтийске двигавшийся по местной улице Ленина в сторону автовокзала автомобиль марки «Тойота» в районе дома 56 совершил наезд на работницу службы ЖКХ. В этот момент 45-летняя женщина производила уборку мусора по краю проезжей части.

За рулем иномарки находился 34-летний мужчина. Пострадавшую доставили в больницу Скорой медицинской помощи Калининграда.

- По предварительным данным, причина ДТП неверно выбранный водителем скоростной режим, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.- По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются причины инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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