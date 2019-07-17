2019-07-17T14:32:21+03:00
Общество

Суд назначил дату первого заседания по делу экс-директора лицея № 49 Людмилы Осиповой

Заседания будут проходить в Центральном районном суде Калининграда
Надежда Ржевская
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Людмила Осипова.Людмила Осипова.Фото: Александр КАТЕРУША
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На сайте Центрального районного суда Калининграда появилась информация о дате и времени первого заседания по делу Людмилы Осиповой – бывшего директора лицея № 49 Калининграда. Слушания начнутся 29 июля в 10 часов.

Людмила Осипова обвиняется по четырем статьям УК РФ: 159 ч. 3 (мошенничество), 285 ч.1 (злоупотребление должностными полномочиями), 286 ч.1 (превышение должностных полномочий), 160 ч.4 (присвоение или растрата).

По словам Людмилы Осиповой, ей вменяют хищение в размере 7 миллионов рублей. Педагог категорически не согласна с предъявленными обвинениями.

- Дело – наглое и бездоказательное, - так оценила Людмила Осипова результат работы следствия в интервью «Комсомолке».

ИСТОЧНИК KP.RU

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