В Калининграде проведут благотворительный велозаезд
На территории стадиона «Калининград» 3 августа проведут благотворительный велозаезд в поддержку лагеря «Фрупполо» и Центра помощи детям «Верю в чудо».
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, любой желающий сможет проехать дистанцию на трассах от 700 до 1200 метров прямо по территории крупнейшего спортивного объекта Калининградской области.
Необходимо заранее зарегистрироваться и взять с собой документ, удостоверяющий личность!
Зарегистрированным участникам велозаезда будут вручены памятные медали с икрустацией из янтаря. Кроме того, по номерам этих наград будет разыгран новый велосипед.
Начало мероприятия в 18:00.
ИСТОЧНИК KP.RU