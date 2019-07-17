В Калининграде проведут благотворительный велозаезд

СЕГОДНЯ 15:09 2019-07-17T15:09:38+03:00

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На территории стадиона «Калининград» 3 августа проведут благотворительный велозаезд в поддержку лагеря «Фрупполо» и Центра помощи детям «Верю в чудо».

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, любой желающий сможет проехать дистанцию на трассах от 700 до 1200 метров прямо по территории крупнейшего спортивного объекта Калининградской области.

Необходимо заранее зарегистрироваться и взять с собой документ, удостоверяющий личность!

Зарегистрированным участникам велозаезда будут вручены памятные медали с икрустацией из янтаря. Кроме того, по номерам этих наград будет разыгран новый велосипед.

Начало мероприятия в 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU