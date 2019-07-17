В Калининградской области с помощью камер «Безопасного города» раскрыли 116 преступлений

СЕГОДНЯ 15:23 2019-07-17T15:23:57+03:00

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В Калининградской области за первое полугодие 2019 года с помощью камер системы «Безопасный город» сотрудникам полиции удалось раскрыть 116 преступлений и пресечь 310 административных правонарушений.

Пресс-служба «Безопасного города» сообщает, что с начала года операторы комплекса зафиксировали около 2,2 тысяч событий с признаками преступлений или происшествий. Камеры системы наблюдения помогают контролировать обстановку на улицах Калининграда и области.

Операторы передают информацию о зафиксированных событиях круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU