В Калининградской области с помощью камер «Безопасного города» раскрыли 116 преступлений
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининградской области за первое полугодие 2019 года с помощью камер системы «Безопасный город» сотрудникам полиции удалось раскрыть 116 преступлений и пресечь 310 административных правонарушений.
Пресс-служба «Безопасного города» сообщает, что с начала года операторы комплекса зафиксировали около 2,2 тысяч событий с признаками преступлений или происшествий. Камеры системы наблюдения помогают контролировать обстановку на улицах Калининграда и области.
Операторы передают информацию о зафиксированных событиях круглосуточно.
ИСТОЧНИК KP.RU