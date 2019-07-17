2019-07-17T15:45:20+03:00
Звезды

В гала-концерте фестиваля «Голосящий КиВиН-2019» примет участие команда из Калининграда

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
«Лиля Брик»«Лиля Брик»Фото: сайт kvn.ru
Изменить размер текста:

В Светлогорске, куда съехались КВН-щики со всей России, состоялся первый показ музыкального фестиваля «Голосящий КиВиН 2019». По итогам показа четыре команды покидают гала-концерт. В их числе – команда «Кантиана» (БФУ им. Канта, Калининград). Однако, как сообщают на сайте КВН, еще одна местная команда прошла отбор. Это коллектив «Лиля Брик» (БФУ им. Канта, Калининград)

- Команда с явно четкой позицией. С четкой женской позицией. «Лиля Брик» в этом году добрались до четвертьфинала телевизионной Первой лиги, так что команда, в целом, с опытом, – говорят о нашей команде.

Список участников концерта в Светлогорске на данный момент:

1. «Русская дорога» (Армавир);

2. Сборная Снежногорска (Снежногорск);

3. «Михаил Дудиков» (Сборная СКФУ, Ставрополь);

4. «Будем дружить семьями» (Москва);

5. «Наполеон Динамит» (Тюменская область);

6. Сборная «Татнефти» (Альметьевск);

7. «Борцы. Северный десант» (Сургут);

8. «Нате» (ст. Брюховецкая, Краснодарский край);

9. «Умные люди» (Рязань);

10. «Так-то» (СФУ, Красноярск);

11. «Актеры» (Санкт-Петербург);

12. Сборная Великобритании К5 (Лондон);

13. «G-Drive» (Сборная Газпромнефти);

14. «Планета Сочи» (Сочи);

15. «Омутинка» (Тюменская область);

16. «Полуостров» (КФУ, Симферополь).

17. «Лиля Брик» (БФУ им. Канта, Калининград)

Напомним, фестиваль «Голосящий КиВиН-2019» пройдет в Светлогорске в «Янтарь холле» с 19 по 21 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградскому музею изобразительных искусств подарили графику Ловиса Коринта
В Калининградской области установили девять комплексов фотовидеофиксации
В Калининградской области с помощью камер «Безопасного города» раскрыли 116 преступлений
В Калининграде проведут благотворительный велозаезд
Суд назначил дату первого заседания по делу экс-директора лицея № 49 Людмилы Осиповой
Под Калининградом «Тойота» сбила дворника
Калининградские гребцы завоевали золото и серебро финала Спартакиады учащихся России
Ветераны Балтфлота приводят в порядок стелу в Мамоново, стоящую у бывшего входа в военную часть
Калининградца избил и ограбил преступник-дебютант
Под Калининградом столкнулись автобус и три легковые машины
Калининградец трижды обворовал бывшую жену
Калининградец пытался провезти через границу рекордную контрабанду сигарет
В Калининграде 12 улиц до вечера остались без света
«Крузенштерн» готовится к походу в немецкий Росток
В дни проведения фестиваля «Голосящий КиВиН-2019» назначат дополнительный поезд из Светлогорска
В Советске сгорел склад с отходами от производства пластиковых окон
В Советске рецидивист похитил две детские коляски
Инвесторам на востоке Калининградской области предоставят "суперльготные" кредиты
Губернатор рассказал о воровстве в Доме пожарных на Литовском валу
Объявлен состав жюри фестиваля «Голосящий КиВиН - 2019»
В течение месяца посетители Музея янтаря будут получать памятные сувениры
Губернатор раскритиковал ремонт улицы Горького в Калининграде