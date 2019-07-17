В гала-концерте фестиваля «Голосящий КиВиН-2019» примет участие команда из Калининграда
В Светлогорске, куда съехались КВН-щики со всей России, состоялся первый показ музыкального фестиваля «Голосящий КиВиН 2019». По итогам показа четыре команды покидают гала-концерт. В их числе – команда «Кантиана» (БФУ им. Канта, Калининград). Однако, как сообщают на сайте КВН, еще одна местная команда прошла отбор. Это коллектив «Лиля Брик» (БФУ им. Канта, Калининград)
- Команда с явно четкой позицией. С четкой женской позицией. «Лиля Брик» в этом году добрались до четвертьфинала телевизионной Первой лиги, так что команда, в целом, с опытом, – говорят о нашей команде.
Список участников концерта в Светлогорске на данный момент:
1. «Русская дорога» (Армавир);
2. Сборная Снежногорска (Снежногорск);
3. «Михаил Дудиков» (Сборная СКФУ, Ставрополь);
4. «Будем дружить семьями» (Москва);
5. «Наполеон Динамит» (Тюменская область);
6. Сборная «Татнефти» (Альметьевск);
7. «Борцы. Северный десант» (Сургут);
8. «Нате» (ст. Брюховецкая, Краснодарский край);
9. «Умные люди» (Рязань);
10. «Так-то» (СФУ, Красноярск);
11. «Актеры» (Санкт-Петербург);
12. Сборная Великобритании К5 (Лондон);
13. «G-Drive» (Сборная Газпромнефти);
14. «Планета Сочи» (Сочи);
15. «Омутинка» (Тюменская область);
16. «Полуостров» (КФУ, Симферополь).
17. «Лиля Брик» (БФУ им. Канта, Калининград)
Напомним, фестиваль «Голосящий КиВиН-2019» пройдет в Светлогорске в «Янтарь холле» с 19 по 21 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU