В Калининградской области установили девять комплексов фотовидеофиксации
Места для размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации были разработаны региональной Госавтоинспекцией.
Как сообщает пресс-служба учреждения «Безопасный город», камеры простоят на дорогах региона до 22 июля.
Где установлены камеры:
- на 53 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».
- на 79 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».
- на 14 километре автодороги «Холмогоровка-Коврово».
- на 9 километре автодороги «Полесск-Большаково».
- на 130 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».
- на 218 километре автодороги «Калининград-Знаменск-Озерск-Гусев-Добровольск-Неман».
- на 1 километре автодороги «Калининград-Балтийск».
- на 26 километре автодороги «Калининград-Долгоруково».
- на 21 километре автодороги «Зеленоградск-Приморск через Светлогорск».
ИСТОЧНИК KP.RU