2019-07-17T16:02:15+03:00
Общество

В Калининградской области установили девять комплексов фотовидеофиксации

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр Подгорчук
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Места для размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации были разработаны региональной Госавтоинспекцией.

Как сообщает пресс-служба учреждения «Безопасный город», камеры простоят на дорогах региона до 22 июля.

Где установлены камеры:

- на 53 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».

- на 79 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».

- на 14 километре автодороги «Холмогоровка-Коврово».

- на 9 километре автодороги «Полесск-Большаково».

- на 130 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».

- на 218 километре автодороги «Калининград-Знаменск-Озерск-Гусев-Добровольск-Неман».

- на 1 километре автодороги «Калининград-Балтийск».

- на 26 километре автодороги «Калининград-Долгоруково».

- на 21 километре автодороги «Зеленоградск-Приморск через Светлогорск».

ИСТОЧНИК KP.RU

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