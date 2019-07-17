2019-07-17T17:28:11+03:00
Звезды

Калининградскому музею изобразительных искусств подарили графику Ловиса Коринта

Александр КАТЕРУША
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Гграфика подарена Фридхельмом Ориволом, директором частного музея Вальхензее.Гграфика подарена Фридхельмом Ориволом, директором частного музея Вальхензее.Фото: Калининградский областной музей изобразительных искусств
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Коллекция графики Ловиса Коринта, принадлежащая Калининградскому музею изобразительных искусств, пополнилась тремя офортами: «В мастерской художника (автопортрет с женой)», «В мастерской», созданные в 1919 году, и «Автопортрет» Коринта 1918 года. Как рассказали «Комсомолке» в музее, ценный подарок передан музеем Вальхензее (Бавария) в честь 161-ой годовщины со дня рождения художника Ловиса Коринта и в преддверии открытия Дома-музея Коринта в Гвардейске в 2020 году.

- Ловис Коринт один из самых известных восточно-прусских художников, чье творческое наследие составляет особую главу в истории искусства. Известно, что он создал целую галерею своих портретов. Мы получили два автопортрета накануне 161 годовщины со дня рождения художника, что очень символично, - отметила директор Музея изобразительных искусств Галина Заболотская.

"Автопортрет с женой" Фото: Калининградский областной музей изобразительных искусств

"Автопортрет с женой"Фото: Калининградский областной музей изобразительных искусств

Передача графических листов состоялась 16 июля, почетную миссию исполнили представители Общества Ловиса Коринта из Гамбурга (Германия). Председатель объединения Ханс-Ульрих Вольф отметил, этот подарок – свидетельство крепкой дружбы, а также желания поддержать проект восстановления домика Коринта в Гвардейске.

Увидеть произведения, пополнившие коллекцию Музея изобразительных искусств, можно 21 июля, в день рождения Ловиса Коринта. Работы займут достойное место в постоянной экспозиции «Калининград-Кёнигсберг: мост над временем».

ИСТОЧНИК KP.RU

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