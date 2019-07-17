2019-07-17T18:54:08+03:00
Происшествия

Калининградец целенаправленно обворовывал казенные учреждения

Мужчина похищал из незапертых кабинетов кошельки и ценные вещи
Игорь ОРЕХОВ
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В Ленинградском районе Калининграда полиция задержала вора, который специализировался на муниципальных учреждениях.

Как выяснилось, 45-летний мужчина регулярно навещал офисы различных государственных организаций. Оказавшись внутри. Методично обходил помещения и кабинеты, выясняя, где не заперты двери, но отсутствуют хозяева. Когда везло наткнуться на подобные, похищал оставленные без присмотра кошельки и другое имущество.

- На розыск подозреваемого были ориентированы оперативные сотрудники, участковые уполномоченные и дежурные наряды полиции, рассказали в региональном УМВД РФ.- В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Неоднократно судимый за имущественные преступления калининградец сознался пока в двух преступлениях. По этим фактам уже возбуждены уголовные дела. Хотя правоохранители полагают, что эпизодов преступной деятельности их подопечного может быть куда больше. Поэтому мужчину сейчас усиленно проверяют на причастность к аналогичным проявлениям криминала, зафиксированным на территории Калининграда в последнее время.

И да, о целенаправленном мщении чиновникам из идейных соображений ничего не сообщается. Так что, на калининградского Робин Гуда задержанный пока не тянет…

ИСТОЧНИК KP.RU

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