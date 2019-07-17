Прокурора Калининградской области попросили провести личную проверку законности возбуждения уголовных дел против Александры Королевой

СЕГОДНЯ 19:15 2019-07-17T19:15:15+03:00

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В среду 17 июля прокурор Калининградской области Сергей Хлопушин во время пресс-конференции прокомментировал уголовные дела, возбужденные против экоактивистки Александры Королевой, представляющей калининградское отделение организации «Экозащита». По словам Хлопушина, сейчас проходит «проверка законности возбуждения каждого уголовного дела». Также прокурор заметил, что пока не занимался темой лично, и знаком с ситуацией только по публикациям в прессе.

В тот же день сопредседатель «Экозащиты» Владимир Сливяк отправил Хлопушину письмо, в котором попросил провести личную проверку законности возбуждения уголовных дел.

- Это необходимо сделать из-за большого международного резонанса вокруг дела, - написал Сливяк, - который уже негативным образом сказывается на репутации властей Калининградской области, а также из-за очевидной несостоятельности обвинений в отношении Александры Королевой.

Сливяк также напомнил, что в поддержку Александры Королевой выступал губернатор Калининградской области Антон Алиханов, а также десятки общественных организаций России и других стран, включая ведущие правозащитные организации, которые потребовали прекратить уголовные дела за отсутствием состава преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU