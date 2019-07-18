В Калининграде на набережной Петра Великого сгорело маломерное судно

СЕГОДНЯ 10:40 2019-07-18T10:40:15+03:00

В ликвидации пожара участвовали 16 человек

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В ночь на четверг 18 июля в Калининграде на реке Преголя сгорело судно. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области. Сообщение о пожаре на набережной Петра Великого поступило в 02:51.

Как рассказали в МЧС, сгорело маломерное судно с навесным мотором. Огнем был поврежден плавучий пирс.

О пострадавших не сообщается. В ликвидации пожара участвовали 16 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU