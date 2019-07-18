2019-07-18T11:01:16+03:00
Общество

Житель Германии подарил калининградскому музею коллекцию старинных монет

Эрик Шперик формировал собрание 60 лет
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Музей мирового океана
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Калининградский Музей Мирового океана получил в подарок коллекцию из более тысячи старинных русских монет. Это дар Эрика Шперика, жителя Германии.

- Эрик рано потерял родителей, его вывезли из родной Германии 5-летним ребенком в Калининградскую область, где он воспитывался в детском доме. Его отучили говорить на родном языке, дали новое имя, многие годы «вытравливали» из него все немецкое, но Эрик зла ни на кого не держит, он считает, что добро и человечность запоминаются лучше, - рассказали в музее.

Сейчас господин Шперик живет в Германии, но большая часть его жизни связана с Калининградской областью. Поэтому он и решил сделать что-то приятное региону.

. Фото: Музей мирового океана

.Фото: Музей мирового океана

Коллекцию монет Эрик собирал 60 лет и решил передать Музею Мирового океана со словами: «Для меня важно, чтобы коллекция сохранилась целиком. А в вас я уверен!»

Переданная музею коллекция – это «живая» история, история чеканки монет и денежного обращения в России начиная с XVIII века по наши дни. Есть и очень редкие экземпляры – выпущенные маленьким тиражом, неправильной формы или с опечатками, допущенными монетным двором.

Монеты займут достойное место в уже существующей музейной нумизматической коллекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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