В Южном парке Калининграда начали строить спорткомплекс с бассейном олимпийского класса

СЕГОДНЯ 11:41 2019-07-18T11:41:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Южном парке Калининграда началось строительство современного спортивного комплекса площадью почти 11 тысяч квадратных метров. Как сообщает пресс-служба областного правительства, здание должно быть возведено до конца 2020 года.

На базе многофункционального комплекса будет работать спортшкола по современному пятиборью. Здесь можно будет проводить тренировки, сборы и международные соревнования по классическому и синхронному плаванию.

Как рассказала министр спорта региона Наталья Ищенко, первая очередь включает строительство бассейна олимпийского класса с десятью дорожками длиной 50 метров каждая и трибунами на 500 мест, залов для стрельбы, фехтования, хореографической и общефизической подготовки, а также малой чаши детского бассейна.

Общая сумма затрат на строительство превысит 400 млн рублей, из которых более чем 3/4 выделяет федеральный бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU