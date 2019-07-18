Под Калининградом автомобиль сбил двухлетнего ребенка

СЕГОДНЯ 11:46 2019-07-18T11:46:25+03:00

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В Гурьевском районе в среду, 17 июля было зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим малолетним ребенком.

В 14 часов 30 минут выезжавший со двора одного из домов по улице октябрьской в поселке малое Исаково водитель «Мерседеса» не успел затормозить перед неожиданно появившимся перед машиной двухлетним мальчиком. Как выяснилось позже, малыш, оставшийся без присмотра взрослых, выбежал на проезжую часть дороги.

В результате ребенок ударился о кузов автомобиля, а потом и упал под задние колеса иномарки. В результате ДТП юный пешеход получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU