Под Калининградом автомобиль сбил двухлетнего ребенка
Оставшийся без присмотра взрослых мальчик неожиданно выбежал на дорогу
Изменить размер текста:
В Гурьевском районе в среду, 17 июля было зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим малолетним ребенком.
В 14 часов 30 минут выезжавший со двора одного из домов по улице октябрьской в поселке малое Исаково водитель «Мерседеса» не успел затормозить перед неожиданно появившимся перед машиной двухлетним мальчиком. Как выяснилось позже, малыш, оставшийся без присмотра взрослых, выбежал на проезжую часть дороги.
В результате ребенок ударился о кузов автомобиля, а потом и упал под задние колеса иномарки. В результате ДТП юный пешеход получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU