2019-07-18T11:52:08+03:00
Общество

В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в четверг не будет света и воды

Александр КАТЕРУША
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В Калининграде в четверг 18 июля в системе энергоснабжения Ленинградского и Центрального районов предусмотрены плановые отключения. Как сообщает пресс-служба администрации города, до 18:00 не будет электричества на Ленинском проспекте 65а-67а,69-73,71а-73а и улице Университетской 1а, 2.

До 20:00 свет будет отключен на улице Кутузова 12,12а,13,14,15-17,19; улице Чапаева 17а; улице М. Расковой 23.

Кроме того, холодное водоснабжение для проведения ремонтных работ на сети Центрального района до 14:00 приостановлено на улице Гавриленко 4-18,3-17а.

ИСТОЧНИК KP.RU

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