2019-07-18T12:45:48+03:00
Общество

Калининградцы собрали 42 тысячи подписей против гастролей цирка-шапито "Шоу слонов"

Михаил ЯНОВСКИЙ
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..Фото: Евгения ГУСЕВА
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Петиция появилась на сайте change.org и на сегодняшний день собрала более 42 тысяч голосов. Речь идет о гастролях цирка-шапито "Шоу слонов", которые стартуют в Калининграде через неделю.

«В наше время весь мир отказывается от цирков с животными, провозглашая гуманность и признавая, что методы дрессуры основаны только лишь на омерзительной жестокости. Тем более методы, позволяющие подавлять волю таких гигантов как слоны, - пишут авторы петиции. - Стыдно, что наш город, находящийся в Европе, куда приезжает много туристов, в том числе иностранных граждан, позволяет таким средневековым аттракционам появляться на наших улицах и демонстрировать ущербность псевдоразвлечений. В цирках с животными нет ничего, кроме жуткого закулисья и лишь фасадного впечатления гипертрофированной радости. Дети не должны учиться жестокости, кроме всего прочего, это небезопасно для зрителей, учитывая плачевный опыт нескольких событий в подобных шапито в России в 2019 году. Просим запретить размещение подобных цирков с животными в Калининграде, в частности, отказать в гастролях шоу слонов!»

Обращения с призывом запретить гастроли цирка авторы петиции направили губернатору Антону Алиханову, главе Калининграда Алексею Силанову и председателю горсовета Андрею Кропоткину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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