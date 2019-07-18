2019-07-18T11:56:53+03:00
Происшествия

В Калининграде вор попался при сбыте похищенного ноутбука

Молодой уголовник сумел проникнуть в офис одного из коммерческих предприятий
Игорь ОРЕХОВ
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В полицию Калининграда обратился представитель коммерческой организации, который сообщил, что в офис фирмы на улице Яналова ночью, разбив окно, проник злоумышленник и похитил ноутбук стоимостью 10 500 рублей.

«Вычислить» вора сотрудникам угрозыска удалось, проверив места возможного сбыта краденого. В одной из таких точек оперативникам рассказали, что недавно один молодой человек пытался сбыть аналогичный гаджет указанной марки. Убедившись в причастности подозреваемого к краже, полицейские задержали ранее уже судимого за подобное преступление 19-летнего жителя Калининграда.

В отношении парня возбуждено очередное дело, и в этот раз у рецидивиста есть все шансы загреметь за решетку на все положенные по закону 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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