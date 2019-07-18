В ДТП под Калининградом пострадали две несовершеннолетний девушки
За рулем вылетевшего с дороги в Багратионовском районе «Пежо» находился 18-летний парень
Ширины проезжей части молодому водителю не хватило.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В седьмом часу вечера 17 июля по автотрассе «Луговое-Нивенское-Садовое-Богатое» в Багратионовском районе катил автомобиль «Пежо», за рулем которого находился 18-летний калининградец, а в салоне – две девушки, 15 и 17 лет от роду.
По какой именно причине водитель утратил контроль над своим транспортным средством – сейчас выясняют сотрудники Госавтоинспекции. Но лишившийся управления «пыжик» вылетел за пределы проезжей части. К счастью, обе пассажирки отделались травмами, а насчет повреждений юного автомобилиста ничего не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU