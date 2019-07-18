2019-07-18T13:06:39+03:00
Общество

В Калининграде скончался художник Виктор Рябинин

Иван МАРКОВ
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Виктор РябининВиктор РябининФото: Иван МАРКОВ
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В Калининграде скончался художник Виктор Рябинин. Об этом в четверг 18 июля сообщил на своей персональной странице в фейсбуке председатель Калининградской областной писательской организации Борис Бартфельд.

- Очень печальная весть, Витя ушел, - написал Бартфельд. - В ночь с 17 на 18 июля в 3 часа умер наш друг, совершенно необыкновенный человек и особенный художник Виктор Федорович Рябинин. Прощание в Доме Офицеров на Кирова в субботу 20 июля в 10:40. Приходите проститься с легендарным человеком нашего города.

В феврале 2017 года перед открытием персональной выставки художника «Комсомолка» Брала у него интервью, в котором Рябинин признался, что рисование для него – «лекарство от кошмаров».

ИСТОЧНИК KP.RU

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