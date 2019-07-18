На пляжи Балтийской косы выбросило нефтепродукты

СЕГОДНЯ 13:06 2019-07-18T13:58:14+03:00

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На Балтийской косе зафиксирован масштабный выброс нефтепродуктов. Как сообщили очевидцы в паблике «Подслушано в Калининграде», загрязнен значительный участок пляжа.

Что стало причиной загрязнения? Мы обратились за комментарием к главе Балтийского городского округа Сергею Мельникову.

- Произошла утечка из локализованного источника на месте бункеровки судов, то есть там, где танкеры стоят (в порту Балтийска - Ред.). - Там были боновые заграждения, однако погода началась свежая, и часть нефтепродуктов выплеснулась. Все это понесло в сторону берега. Уже вчера на месте работали спасатели из МЧС, представители ГО и ЧС, а также Росприроднадзор. Сейчас могу сказать, что остаются только отдельные выбросы на песке. Мы сейчас решаем, как эти остатки оперативно вывезти. Ущерб оценивается.

ИСТОЧНИК KP.RU