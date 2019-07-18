2019-07-18T13:58:14+03:00
Происшествия

На пляжи Балтийской косы выбросило нефтепродукты

Виной всему - безалаберность при погрузке танкера
Кирилл АлексеевИван МАРКОВ
Поделиться:
..Фото: сообщество "Типичный Калининград"
Изменить размер текста:

На Балтийской косе зафиксирован масштабный выброс нефтепродуктов. Как сообщили очевидцы в паблике «Подслушано в Калининграде», загрязнен значительный участок пляжа.

Что стало причиной загрязнения? Мы обратились за комментарием к главе Балтийского городского округа Сергею Мельникову.

- Произошла утечка из локализованного источника на месте бункеровки судов, то есть там, где танкеры стоят (в порту Балтийска - Ред.). - Там были боновые заграждения, однако погода началась свежая, и часть нефтепродуктов выплеснулась. Все это понесло в сторону берега. Уже вчера на месте работали спасатели из МЧС, представители ГО и ЧС, а также Росприроднадзор. Сейчас могу сказать, что остаются только отдельные выбросы на песке. Мы сейчас решаем, как эти остатки оперативно вывезти. Ущерб оценивается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградец выиграл в лотерею 1 миллион рублей
В Калининграде на улице Нарвской начали ремонт ж/д переезда
Дважды за месяц ограбивший один магазин калининградец осужден на 2 года лишения свободы
В Калининграде пациент больницы обворовал медсестру
В Калининграде эвакуируют посетителей торговых центров
Минобороны восстановит немецкий военный городок под Калининградом
В Зеленоградске спасли туристку из Москвы, которую уносило в море
Организаторы «Шоу слонов» из-за сложностей с паромом не смогли вовремя привезти животных в Калининград
В Калининграде скончался художник Виктор Рябинин
В ДТП под Калининградом пострадали две несовершеннолетний девушки
В Калининграде вор попался при сбыте похищенного ноутбука
Калининградцы собрали 42 тысячи подписей против гастролей цирка-шапито "Шоу слонов"
В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в четверг не будет света и воды
Под Калининградом автомобиль сбил двухлетнего ребенка
В Южном парке Калининграда начали строить спорткомплекс с бассейном олимпийского класса
В Калининграде ночью сгорел автомобиль «Мицубиши»
Житель Германии подарил калининградскому музею коллекцию старинных монет
В Калининграде на набережной Петра Великого сгорело маломерное судно
Прокурора Калининградской области попросили провести личную проверку законности возбуждения уголовных дел против Александры Королевой
Калининградец целенаправленно обворовывал казенные учреждения
Калининградскому музею изобразительных искусств подарили графику Ловиса Коринта
В Калининградской области установили девять комплексов фотовидеофиксации
В гала-концерте фестиваля «Голосящий КиВиН-2019» примет участие команда из Калининграда