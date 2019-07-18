2019-07-18T13:14:20+03:00
Общество

Организаторы «Шоу слонов» из-за сложностей с паромом не смогли вовремя привезти животных в Калининград

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Евгения ГУСЕВА
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Премьеру «Шоу слонов» в Калининграде перенесли с 19 июля на 25 июля. Животных просто не привезли вовремя. Информация об этом появилась в группе «Цирк Калининград | Шоу Слонов» во «ВКонтакте».

«К сожалению, в связи со смещением расписания парома «Амбал», премьера переносится на четверг 25.07», - говорится в сообщении.

Отмечается, что 19, 20 и 21 июля представления отменены.

Напомним, в Калининграде идет волна протестов. Горожане высказываются против гастролей цирка-шапито «Шоу слонов» в Южном парке. Калининградцы собрали более 42,5 тысяч подписей против гастролей цирка. Обращения с призывом запретить шоу в городе авторы петиции, размещенной в интернете, направили губернатору Антону Алиханову, мэру Алексею Силанову и председателю горсовета Андрею Кропоткину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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