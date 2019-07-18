2019-07-18T13:39:40+03:00
Происшествия

В Зеленоградске спасли туристку из Москвы, которую уносило в море

Александр КАТЕРУША
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Спасатели Дмитрий Колосов (слева) и Сергей Березин.Спасатели Дмитрий Колосов (слева) и Сергей Березин.Фото: Facebook
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Трагедия едва не случилась в среду 17 июля. Около 15:30, спасателям на пляже в районе кафе «У Нептуна» молодой человек сообщил, что в море напротив отеля «Априори» женщина попала в беду.

Купальщица держалась за волнорез и не могла самостоятельно выбраться из воды.

Как сообщают в группе «Зеленоградский городской округ» в Facebook, спасатель муниципального пляжа Дмитрий Колосов незамедлительно выдвинулся на помощь.

- К моменту его прибытия на место происшествия, из-за сильных волн женщина уже не могла больше держаться на поверхности воды - ее стало уносить в море, - рассказали очевидцы. Все происходило в 700 метрах от берега.

Спасенной оказалась 49-летняя жительница Москвы. Она поблагодарила спасателей, но от помощи прибывших медиков отказалась.

В администрации Зеленоградска отметили, что Дмитрий Колосов за этот сезон спас уже 5 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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