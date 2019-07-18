2019-07-18T13:48:13+03:00
Общество

Минобороны восстановит немецкий военный городок под Калининградом

Кирилл Алексеев
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..Фото: Иван МАРКОВ
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В Гусеве специалисты Минобороны восстановят немецкие казармы, построенные в позапрошлом веке. Как сообщило агентство ТАСС, часть зданий уже восстановлена, при этом "удалось воссоздать исторический архитектурный облик". До войны в казармах располагались подразделения кавалерийского полка.

- Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России проведут масштабную реконструкцию комплекса зданий военного городка постройки конца XIX века в городе Гусеве Калининградской области. В настоящее время военные строители завершили реконструкцию казармы на 350 человек и здания штаба, - отметили в Минобороны.

Как сообщается, на территории восстановленного комплекса будут размещены военнослужащие танкового подразделения Западного военного округа.

В это же время, напомним, полным ходом идет снос старинных казарм на улице Александра Невского в Калининграде - расчищается место под многоэтажную застройку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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