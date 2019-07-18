В Калининграде эвакуируют посетителей торговых центров
.Фото: klops.ru
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В трех торговых центрах Калининград в эти минут проходит эвакуация. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Как стало известно, сотрудники Росгвардии вывели посетителей из торговых центров "Калининград Плаза", "Европа" и "Калининский". По информации "Клопс.Ru", причиной стали сообщения о заложенной бомбе. Эту информацию подтвердили в управлении МЧС по Калининградской области.
На месте работают кинологи с собаками.
ИСТОЧНИК KP.RU