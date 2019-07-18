2019-07-18T15:23:40+03:00
Происшествия

В Калининграде пациент больницы обворовал медсестру

В благодарность за сделанную перевязку мужчина присвоил мобильный телефон
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вообще-то, 33-летний житель Калининграда явился в городскую больницу, чтобы емцу сделали перевязку раны. Медсестра вполне квалифицированно оказала пациенту необходимую помощь, после чего вышла из кабинета, опрометчиво оставив там свой мобильный телефон. Перевязанный горожанин это заметил и моментально подрезал гаджет, после чего поспешил покинуть помещение.

Когда его задержали полицейские, выяснилось, что мужик успел подарить краденый телефон своей подруге. Которая была не очень довольна, что аппарат придется вернуть законной владелице.

Полиции пришлось расследовать кражу и из детской поликлиники на улице Садовой. Правда, там злоумышленник просто влез в открытое окно кабинета. Добычей стал лежавший на столе кошелек с деньгами и банковскими картами. После поимки вора выяснилось, что это преступник с большим стажем: из своих 55 лет больше 30 он провел в местах лишения свободы. Куда наверняка теперь вновь отправиться на следующие пять лет – как и неблагодарный пациент горбольницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградец выиграл в лотерею 1 миллион рублей
В Калининграде на улице Нарвской начали ремонт ж/д переезда
Дважды за месяц ограбивший один магазин калининградец осужден на 2 года лишения свободы
В Калининграде эвакуируют посетителей торговых центров
Минобороны восстановит немецкий военный городок под Калининградом
В Зеленоградске спасли туристку из Москвы, которую уносило в море
Организаторы «Шоу слонов» из-за сложностей с паромом не смогли вовремя привезти животных в Калининград
На пляжи Балтийской косы выбросило нефтепродукты
В Калининграде скончался художник Виктор Рябинин
В ДТП под Калининградом пострадали две несовершеннолетний девушки
В Калининграде вор попался при сбыте похищенного ноутбука
Калининградцы собрали 42 тысячи подписей против гастролей цирка-шапито "Шоу слонов"
В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в четверг не будет света и воды
Под Калининградом автомобиль сбил двухлетнего ребенка
В Южном парке Калининграда начали строить спорткомплекс с бассейном олимпийского класса
В Калининграде ночью сгорел автомобиль «Мицубиши»
Житель Германии подарил калининградскому музею коллекцию старинных монет
В Калининграде на набережной Петра Великого сгорело маломерное судно
Прокурора Калининградской области попросили провести личную проверку законности возбуждения уголовных дел против Александры Королевой
Калининградец целенаправленно обворовывал казенные учреждения
Калининградскому музею изобразительных искусств подарили графику Ловиса Коринта
В Калининградской области установили девять комплексов фотовидеофиксации
В гала-концерте фестиваля «Голосящий КиВиН-2019» примет участие команда из Калининграда