В Калининграде пациент больницы обворовал медсестру

СЕГОДНЯ 15:23 2019-07-18T15:23:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Вообще-то, 33-летний житель Калининграда явился в городскую больницу, чтобы емцу сделали перевязку раны. Медсестра вполне квалифицированно оказала пациенту необходимую помощь, после чего вышла из кабинета, опрометчиво оставив там свой мобильный телефон. Перевязанный горожанин это заметил и моментально подрезал гаджет, после чего поспешил покинуть помещение.

Когда его задержали полицейские, выяснилось, что мужик успел подарить краденый телефон своей подруге. Которая была не очень довольна, что аппарат придется вернуть законной владелице.

Полиции пришлось расследовать кражу и из детской поликлиники на улице Садовой. Правда, там злоумышленник просто влез в открытое окно кабинета. Добычей стал лежавший на столе кошелек с деньгами и банковскими картами. После поимки вора выяснилось, что это преступник с большим стажем: из своих 55 лет больше 30 он провел в местах лишения свободы. Куда наверняка теперь вновь отправиться на следующие пять лет – как и неблагодарный пациент горбольницы.

ИСТОЧНИК KP.RU