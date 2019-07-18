2019-07-18T16:06:30+03:00
Происшествия

Дважды за месяц ограбивший один магазин калининградец осужден на 2 года лишения свободы

Налетчик в маске под угрозой пневматического пистолета требовал у продавца отдать ему деньги из кассы
Игорь ОРЕХОВ
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Ночью 21 февраля 2015 года в круглосуточный продуктовый магазин в городе Неман вошел человек с маской на лице и пистолетом в руке. Наведя свое оружие на продавца, незнакомец заставил женщину отдать ему 15 тысяч рублей выручки, после чего скрылся.

Однако спустя месяц все повторилось: в тот же магазин нагрянул тот же налетчик, только на сей раз ему пришлось удовольствоваться всего 2800 рублей – больше в кассе не было.

Когда дерзкого разбойника, наконец, поймали, выяснилось, что пистолет он использовал пневматический. Что, однако, не стало препятствием для возбуждения уголовного дела. Его полностью признавший вину подсудимый попросил рассмотреть в особом порядке, то есть, без проведения судебного следствия. Ведь в этом случае, по закону, «назначенное наказание не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление». Гособвинитель и потерпевшие не возражали.

В итоге за совершенные преступления калининградец от щедрот Неманского горсуда получил 2 года лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, с осужденного в пользу ограбленного им магазина взыскан материальный ущерб в размере пресловутых 3800 рублей и 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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