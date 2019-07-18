В Зеленоградске к 2021 году планируют посадить более 31,5 тыс деревьев

СЕГОДНЯ 18:01 2019-07-18T18:02:03+03:00

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На территории Зеленоградского городского округа и самого города-курорта в 2020 - 2021 гг. будет высажено 31 тысяча 725 деревьев. Об этом сообщает местная администрация.

«В настоящее время завершены работы по муниципальному контракту: высажено 3658 зеленых насаждений в городе Зеленоградске: на стадионе, улицах Железнодорожная, Тургенева, Ткаченко и Володарского», - говорится в сообщении.

В ближайшее же время власти приступают к озеленению центральной части Зеленоградска. Речь идет о центральной и привокзальной площади, улице Ленина. Деревья, которые признаны аварийными, снесут. По условиям порубочного билета будет выполнено компенсационное озеленение.

ИСТОЧНИК KP.RU