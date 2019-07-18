На трассе Неман – Калининград столкнулись микроавтобус и такси

СЕГОДНЯ 18:20 2019-07-18T18:20:29+03:00

Фото: Сообщество "Подслушано в Советске" в "ВКонтакте"

. Фото: Сообщество "Подслушано в Советске" в "ВКонтакте"

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Серьезное ДТП случилось в четверг 18 июля около 14:00 на трассе Неман – Калининград. Столкнулись микроавтобус и машина такси. Об этом сообщают в группе «Подслушано в Советске» в «ВК».

По предварительной информации дорогу не уступил микроавтобус. После столкновения автомобиль компании «Тильзит такси» перевернулся.

Пассажиров в машине не было, водитель такси госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU