На трассе Неман – Калининград столкнулись микроавтобус и такси
.Фото: Сообщество "Подслушано в Советске" в "ВКонтакте"
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Серьезное ДТП случилось в четверг 18 июля около 14:00 на трассе Неман – Калининград. Столкнулись микроавтобус и машина такси. Об этом сообщают в группе «Подслушано в Советске» в «ВК».
По предварительной информации дорогу не уступил микроавтобус. После столкновения автомобиль компании «Тильзит такси» перевернулся.
Пассажиров в машине не было, водитель такси госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU