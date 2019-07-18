2019-07-18T23:56:55+03:00
Общество

Из калининградского зоопарка выставили мужчину, пытавшегося накормить медведей сгущенкой

Свидетели инцидента сообщили, что злоумышленник перед этим дразнил животных
Иван МАРКОВ
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В зоопарке заявили, что медведи там и без помощи посетителей питаются неплохоВ зоопарке заявили, что медведи там и без помощи посетителей питаются неплохоФото: Иван МАРКОВ
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В калининградском зоопарке в четверг 18 июля произошел конфликт охраны с одним из посетителей. Как сообщает пресс-служба учреждения, инцидент начал развиваться в 12:50, когда возле вольера бурых медведей появился мужчина с ребенком. Подразнив животных, он достал банку со сгущенным молоком и попытался кинуть ее в вольер.

- Другие посетители, увидев это, постарались урезонить нарушителя, но поняв тщетность этой затеи, набрали номер охраны, написанный на обратной стороне входного билета, - пояснили в пресс-службе зоопарка. – Через пять минут к вольеру медведей подошла охрана. Мужчину остановили и выдворили с территории зоопарка.

В связи с тем, что хулиганская выходка вообще стала возможна, руководств зоопарка в очередной раз обратилось к посетителям с просьбой не только не кормить животных, но и сообщать охране о ситуациях, подобных описанной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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