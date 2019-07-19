В Калининградской области за ночь сгорели два автомобиля
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининградской области в ночь на пятницу 19 июля сгорели два автомобиля. Серьезный пожар случился на улице Кирова в городе Светлом. В одноэтажном деревянном частном жилом доме сгорела кровля, рядом стоящий деревянный навес и автомобиль, стоящий под навесом.
В ликвидации этого пожара участвовали 9 человек при поддержке 2 единиц техники.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, еще один пожар случился на улице Школьной в городе Ладушкин.
Там в автомобиле «Фольксваген Пассат» выгорел моторный отсек, огонь частично повредил приборную панель.
ИСТОЧНИК KP.RU