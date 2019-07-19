В Калининградской области за ночь сгорели два автомобиля

СЕГОДНЯ 10:30 2019-07-19T10:30:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининградской области в ночь на пятницу 19 июля сгорели два автомобиля. Серьезный пожар случился на улице Кирова в городе Светлом. В одноэтажном деревянном частном жилом доме сгорела кровля, рядом стоящий деревянный навес и автомобиль, стоящий под навесом.

В ликвидации этого пожара участвовали 9 человек при поддержке 2 единиц техники.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, еще один пожар случился на улице Школьной в городе Ладушкин.

Там в автомобиле «Фольксваген Пассат» выгорел моторный отсек, огонь частично повредил приборную панель.

ИСТОЧНИК KP.RU