Ремонтировать ул. Горького у кольца на Гайдара будут в августе
К 20 августа дорожники, которые ремонтируют улицу Горького, рассчитывают дойти от Большой Окружной до кольца на улице Гайдара.
Как сообщает пресс-служба мэрии, сейчас техника и рабочие сосредоточены на участке до ул. Панина: снимают старое покрытие, ремонтируют тротуары, переставляют бортовые камни.
Перекрытие проезжей части осуществляется поэтапно, после завершения очередного участка его открывают для движения транспорта.
В администрации города отметили, что капремонт не предусматривает изменения геометрии дороги, идет приведение в нормативное состояние проезжей части, ливневой канализации, тротуаров. Завершающий этап – нанесение разметки на новый асфальт.
Ремонт ул. Горького идет в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», так что большая часть из необходимых 200 млн рублей выделена из федерального бюджета. В ходе работ в порядок приведут улицу на всем протяжении – от Окружной до Черняховского – почти 6 км.
Ремонт стартовал от окраины к центру. Как раз такой подход раскритиковал накануне губернатор Антон Алиханов. По его мнению, начинать работы надо было с центра города, и постепенно идти к Окружной дороге.
ИСТОЧНИК KP.RU