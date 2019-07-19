Ремонтировать ул. Горького у кольца на Гайдара будут в августе

СЕГОДНЯ 10:54 2019-07-19T10:55:48+03:00

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К 20 августа дорожники, которые ремонтируют улицу Горького, рассчитывают дойти от Большой Окружной до кольца на улице Гайдара.

Как сообщает пресс-служба мэрии, сейчас техника и рабочие сосредоточены на участке до ул. Панина: снимают старое покрытие, ремонтируют тротуары, переставляют бортовые камни.

Перекрытие проезжей части осуществляется поэтапно, после завершения очередного участка его открывают для движения транспорта.

В администрации города отметили, что капремонт не предусматривает изменения геометрии дороги, идет приведение в нормативное состояние проезжей части, ливневой канализации, тротуаров. Завершающий этап – нанесение разметки на новый асфальт.

Ремонт ул. Горького идет в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», так что большая часть из необходимых 200 млн рублей выделена из федерального бюджета. В ходе работ в порядок приведут улицу на всем протяжении – от Окружной до Черняховского – почти 6 км.

Ремонт стартовал от окраины к центру. Как раз такой подход раскритиковал накануне губернатор Антон Алиханов. По его мнению, начинать работы надо было с центра города, и постепенно идти к Окружной дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU